A fost adus pe cai mari în fruntea PSD la vârsta la care mulți adolescenți abia își terminau studiile superioare. A fost „plantat” în fruntea Tineretului Social Democrat, iar de aici, nu a mai fost decât un pas până la liderul absolut al PSD. Însă, a trădat, iar asta i-a afectat cariera politică. Aproape a părăsit scena politicii dâmbovițene, după ce formațiunea sa, Pro România, a dat greș și nu a obținut mult speratele locuri în Parlament.

Analistul politic Dorin Iacob spune că Ponta a reprezentat, la vremea lui, suflul nou în politică, însă, capacitatea lui de a-i trăda pe toți, oricând, i-a adus numai dușmani, și foarte puțini prieteni. Ba mai mult, a pierdut și puternicul sprijin al serviciilor.

„L-am considerat o șansă pentru România, părea că este altceva, mai ales că făcea parte din proiectul USL, care venea contra lui Băsescu-PDL. Venirea lui Ponta la guvernare a fost pe o stare de optimism, exact ca venirea guvernului Tăriceanu I. Victoria puternică a PSD în 2016 s-a datorat și realizărilor din guevrnarea Ponta. A avut un moment benefic de care a știut să profite, el și acoliții săi. E un om construit pe trădări. L-a trădat și pe Năstase și pe Geoană. Eu revin la pozele făcute la golf, la scurt timp după tragedia de la Colectiv. Mă enervează că sunt niște poze asumate. Am apreciat demisia lui atunci, dar nu am apreciat lașitatea lui Oprea. Era un personaj negativ. A doua zi după tragedie trebuia ca vicepremierul să-și dea imediat demisia. Oprea a făcut totul doar din „interesul național”. Nu cred că la Cotroceni ar fi fost indicat și agreat Oprea drept premier. Când a ajuns la putere, Ponta s-a înconjurat de un anturaj de oameni „mici”. Adică, Sebastian Ghiță, dar și Oprea este un personaj cheie. Jocul amatoricesc și pervers pe care l-a făcut Oprea nu l-a mai făcut nimeni. Partidele politice trebuie să-și găsească lideri care să administreze atunci când ajung la guvernare, iar politicienii să facă jocurile de subsol. Se guverna, dar în spatele ușilor închise erau jocuri de putere, pentru președinție, pentru controlul serrviciilor. Setea de a stăpâni este mare. Se căuta o putere abuzivă, nu una echilibrată. Pătimim și acum de pe urma acelor metehne. Vorbim mai mult de politic, decât de un mandat administrativ. El a avut aproape totul la mâna lui, dar a scăpat totul printre degete. Totuși, PSD era atunci după chipul și asemănarea lui Dragnea”, conchide Dorin Iacob.

Ada Meșeșan, jurnalist la Evenimentul Zilei este de părere că Victor Ponta nu ar fi avut niciun fel de viitor politic dacă nu era puternic susținut din spate de liderul PSD de necontestat la vremea aceea, Adrian Năstase. „Vom explica un profil uman „bun de urmat” de către tinerii asăpiranți la politică. Sub masca de „mic Titulescu” se ascunde un om periculos, ipocrit și mai ales răzbunător. Are o argonață care nu prea l-a ajutat în general. A plâns Ponta și după procurorul Cristi Panait? Ponta era un tânăr pe care l-am cunsocut de când era prezentat de Adraian Năstase. Se întâmpla în 2002. Mulți nu l-au agreat, pentru că au simțit cine este. Era foarte „cool” Ponta atunci. El vrea să-și păstreze un aer ușor elitist. Dar, dacă nu-l ținea de mână Adrian Năstase, Ponta nu avea nicio carieră. Îl știm pe Oprea. S-a priceput să seducă oameni politici la nivel mic. Promitea mese și chiolhanuri. În loc să aibă un parteneriat, în USL, fiecare încerca să-și facă tabăra mai puternică. Ponta a fost avantajat în acea ecuație. În 2012 am remarcat că s-a bucurat de o protecție totală din partea lui Koveși, dar și din partea conducerii centrale a SRI. Kovesi era prietenă cu Coldea. Și el fiind parte din sistem. Sistemul era Justiția, cu oameni de la vârful instituțiilor”, conchide Meseșan.

Jurnalistul Alexandru Căutiș este de părere că Victor Ponta și-a dat demisia într-unul dintre puținele sale momente de umanitate: decesul bunicii.

„Ar trebui să vedem mult mai bine ce ar fi putut să fie Ponta, ce s-a ales de proiectele lui, unele abandonate chiar de către colegii de partid. Dar putem analiza și realizările lui, în comparație cu guvernările ulterioare. Sunt curios câte lucruri bune au avut și adversarii politici ai lui Ponta. Am avut o relație de prietenie cu procurorul Lele. Cristi Panait a avut de ales în a-l aresta pe Lele sau a ceda. I s-a spus că dacă îl arestează pe Lele va fi foarte sus, iar dacă nu, va fi foarte jos și va avea probeleme. Cu certitudine, moartea procurorului Panait are legătură cu camarila fostului premier Năstase. Demisia lui Ponta a survenit într-un moment în care a dat dovadă de umanitate. Nu a fost presat de vreun serviciu. A mers la înmormânatea buncii sale, iar atunci s-a întâmplat ceva straniu. A realizat cum e să-ți moară cineva drag. Ponta, ajuns la înmormântare, a simțit șocul rudelor victimelor de la Colectiv. Și-a anunțat demisia fără să o prezinte înainte în partid. A fost un act unilateral, neanunțat. Arată forța empatiei, Ponta a simțit ce au simțit ceilalți români de la Colectiv. Dragnea și Oprea l-au rugat să nu-și dea demisia, dar a hotărât să-și dea demisia. A spus că nu vrea să aibă pe conștiință oamenii de pe stradă, care protestau. A avut mai multe tentative de demisie, pentru că binomul din statul paralel începuse să se războiască. A avut discuții cu cei care îl susțineau. A fost amenințat că dacă se retrage vor fi probleme. I-aș reproșa lui Ponta că nu a reformat PSD. Bine, nici Dragnea nu l-a reformat, dar l-a reformat DNA. Se putea face o eliminare elegantă. Erau mulți corupți, mulți baroni locali. Nu doar că nu a reformat PSD, dar s-a complăcut în postura de pesedist vechi. Și-a creat susținători din oameni pe care ar fi trebuie să-i evite. Nici pe plan extern Ponta nu a fost agreat. Chiar și pentru faptul că a făcut o obsesie pentru China. Investițiile Chinei au fost mai mult pe hârtie. O altă problemă a fost că Ponta știa bine cine e Dragnea, dar nu a luat măsuri. Dragnea a fost trădătorul nr. 1 în politica românească. A trădat doi candidați la prezidențiale ai PSD”, a încheiat Căutiș.