Medicul primar ortopedie – traumatologie Mihai Sabin Măgurean a declarat joi seară, la Medika TV, că a observat o creștere a numărului de pacienți cu metastaze osoase, fenomen aflat în directă legătură cu creșterea cazurilor de cancer la nivel global.

„Mai puțin cancerul osos în sine este într-o creștere mai mare, vorbim mai ales de metastazele osoase. Ele sunt prezente, odată cu creșterea numărului de cancere la nivel global”, a explicat specialistul.

Medicul a subliniat însă că tratamentele disponibile în prezent reduc semnificativ nevoia de intervenții chirurgicale. „Partea bună a lucrurilor este că tratamentele posibile în clipa de față reduc foarte mult nevoia de chirurgie”, a adăugat el.

În opinia sa, decizia de a opera trebuie luată în funcție de starea pacientului și de impactul asupra organismului. „Dacă un pacient are o coloană plină de metastaze, o astfel de intervenție chirurgicală nu face logică. Încerci întâi cu medicație. Dacă există însă fenomen neurologic sau dureri localizate, da, îl ajuți chirurgical”, a explicat dr. Măgurean.

El a precizat și că în chirurgia tumorală există nevoia de grefe osoase, iar noua bancă de țesuturi aflată în construcție la Spitalul Colentina ar putea aduce un sprijin real. „Există măcar un început din care lucrurile să meargă mai departe înspre bine”, a punctat medicul.

Întrebat despre lista de așteptare pentru pacienții care necesită intervenții chirurgicale ortopedice, acesta a menționat că timpul este de aproximativ 2-3 luni, ceea ce plasează România în media europeană, unde perioada poate depăși chiar și 6 luni.

Sursa: Newsinn