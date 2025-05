Controlul Justiției și al serviciilor secrete este principala preocupare a lui Nicușor Dan, în cazul în care ar ajunge președinte. Președintele AUR, candidat la alegerile prezidențiale, a prezentat în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu la postul de televiziune Realitatea PLUS, faptul că România trebuie să se întoarcă la prerogativele constituționale, iar asta este singura sa preocupare. George Simion nu a spus că dorește să schimbe conducerea parchetelor, fapt pe care domnul Nicușor Dan l-a anunțat că îl va face.

Lupta împotriva corupției și controlul total asupra serviciilor de forță este principala temă a lui Nicușor Dan, lucru confirmat prin declarațiile sale din cadrul primei dezbateri, în care a declarat că președintele poate să facă presiuni asupra Justiției și Serviciilor. Declarațiile acestuia contravin principiului sacru dintr-o democrație solidă, care subliniază că actul de justiție este independent și nu trebuie să fie constrâns de puterea politică.

Aceeași temă a fost prezentă și în campania prezidențială din 2014, dintre Klaus Iohannis și Victor Ponta, când justiția era politizată de oamenii lui Traian Băsescu. Aceștia l-au sprijinit pe Klaus Iohannis și și-au menținut controlul în sălile de judecată și parchetele cele mai importante, DNA și DIICOT, pentru încă 10 ani.

Candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale, nu a declarat că și-ar dori să influențeze ministerul Justiției sau să schimbe conducerile SRI, SIE, Direcția generală de Informații a Armatei, DGPI, SPP, STS și alte instituții cu prerogative în apărarea României. Mai mult, el a reafirmat sprijinul total pentru apartenența la Uniunea Europeană, Alianța Nord-Atlantică și la Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.

În cadrul interviului, George Simon a atras atenția aupra faptului că România trebuie să treacă printr-o reformă administrativă bazată pe competență și meritocrație, prin care membrii de partid și nepotismul să dispară din relația dintre cetățean și stat.

,,Sunt funcții inventate în aparatul de stat, unii care nu vin la serviciu și mă refer aici la administrația locală și centrală, așa am ajuns de la 800 de mii, asta am spus ieri, de la 800 de mii la 1.300.000. A crescut numărul în timpul celor două guverne succesive Ciolacu și am ajuns la 1.315.000. Nam făcut nicio referire, cum spune contracandidatul meu, fals, la profesori, la cadre medicale, la pompieri, polițiști și militari”, a declarat candidatul pentru președinție în cadrul emisiunii ,,Culisele Statului Paralel”.