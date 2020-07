Leguminoasele nu ar trebui să lipsească din nicio dietă echilibrată, datorită numeroaselor calități și beneficii pentru sănătate pe care le au. Leguminoasele sunt o sursă importantă de fibre, proteine, vitamina B și alte vitamine și minerale importante. S-a constatat în urma numeroaselor studii și cercetări efectuate, că atunci când sunt consumate cu regularitate, cele mai multe tipuri de leguminoase ajută la scăderea zahărului din sânge, îmbunătățesc nivelul de colesterol și ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos. Leguminoasele înlocuiesc cu succes carnea din preparatele culinare, având un aport asemănător de proteine și sunt astfel alegerea ideală a celor care urmează o dietă vegetariană sau a celor care renunță la consumul de carne. O altă calitate importantă a leguminoaselor este versatilitatea. Acestea pot fi adăugate în multe preparate culinare, atât în supe, cât și în feluri principale sau salate sau se pot consuma simple, fără alte ingrediente.

Năut

Năutul este o sursă importantă de proteine și fibre. Năutul ajută la reducerea kilogramelor în plus, reduce riscul apariției bolilor de inimă. De cele mai multe ori este un bun înlocuitor pentru carne, în diete. Consumul de năut mai ajută la reglarea nivelului de colesterol și reducesemnificativ nivelul de insulină. Dietele care presupun consumul de năut îmbunătățesc funcțiile intestinale și reduc numărul de bacterii dăunătoare din intestine.

Lintea

Lintea este o sursă bună de proteină vegetală și poate fi inclusă în supe, salate sau mâncăruri cu legume. Lintea ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge. Un studiu realizat pe 3000 de persoane a arătat că atunci când lintea este consumată în cantități semnificative împreună cu alte legume riscul de apariție a diabetului se reduce. Lintea are efecte benefice asupra funcțiilor intestinale și ajută digestia. Germenii de linte ajută la îmbunătățirea sănătății inimii prin reducerea nivelului de colesterol rău și creșterea nivelului de colesterol bun.

Mazăre

La fel ca alte leguminoase, mazărea este o sursă importantă de fibre și proteine. Mazărea este ideală în curele de slăbire, ajută la reglarea nivelului de colesterol și îmbunătățește funcțiile intestinale. Mazărea mai contribuie și la dezvoltarea bacteriilor sănătoase în intestine, cum sunt Lactobacilli și Bifidobacteria.

Fasolea

Fasolea se numără printre cele mai consumate leguminoase și are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Pentru că este bogată în fibre, fasolea boabe încetinește absorbția zahărului în sânge și astfel reduce nivelul zahărului din sânge. Fasolea este benefică de asemenea în curele de slăbire, dacă este asociată corect și consumată cu moderație.

Fasolea neagră

La fel ca toate tipurile de fasole și fasolea neagră este o sursă importantă de fibre, proteine și folați. Fasolea neagră ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge care apare atunci după terminarea mesei, iar acest lucru scade riscul apariției diabetului și acumulării de kilograme. Fasolea neagră are un indice glicemic mic în comparație cu alte alimente bogate în carbohidrați, ceea ce înseamnă că nivelul de zahăr din sânge este mai scăzut după o masă la care ai consumat fasole neagră.

Soia

Boabele de soia se consumă în numeroase moduri, inclusiv în tofu. Soia are multe beneficii

pentru sănătate. Pe lângă numeroși nutrienți, soia are un nivel ridicat de antioxidanți, care fac din soia un tip de leguminoasă cu numeroase beneficii pentru sănătate. Soia este recomandată și celor are suferă de probleme la nivelul stomacului sau de afecțiuni gastrointestinale severe. Fiind o sursă importantă de vitamina D, consumul de soia este recomandat pentru prevenirea pierderii densității osoase care apare în cazul femeilor, în timpul menopauzei. Proteinele din soia contribuie la reducerea factorilor de risc pentru bolile cardiace, inclusiv tensiunea arterială și colesterol.

Arahidele

Poate pentru unii este surprinzător să afle, însă arahidele fac parte din categoria leguminoaselor ceea ce le face diferite de alte tipuri de nuci. Arahidele sunt o sursă bună de grăsimi mononesaturate, grăsimi polinesaturate, proteine și complexul de vitamina B. Datorită conținutului ridicat de grăsimi mononesaturate, arahidele au multe beneficii pentru sănătate. Studii amănunțite au descoperit că persoanele care consumă arahide în mod regulat au risc scăzut să dezvolte afecțiuni ale inimii sau diabet. Arahidele ajută de asemenea la reglarea nivelului de colesterol și sunt un aliat bun chiar și pentru cei care urmează o cură de slăbire, cu condiția să le consume în cantități moderate.