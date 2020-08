Candidatul PNL la primăria Roșiorii de Vede este Sorin Scarlat.

Sorin Scarlat consideră că orașul Roșiori poate fi dezvoltat, prin investiții în infrastructură și atragerea de fonduri europene.

“Îmi doresc ca noi și copiii noștri să trăim într-un mediu mult mai sănătos, să implementăn unele proiecte care să ducă orașul acolo unde ne dorim cu toții. Lucrez în domeniul privat, am propriile mele afaceri, și nu am ocupat funcții la stat. În alegerile trecute, de acum 4 ani, atunci când am obținut un nou mandat de cosilier municipal, noi, liberalii, am avut cel mai tânăr grup. Cu alte cuvinte am pus accent pe tinerețe cu scopul de a aduce un suflu nou administrației locale. Am hotărât să candidez la funcția de primar, din cauza faptului că tot mai mulți roșioreni sunt nemulțumiți. Nu este vorba despre politizare, ci despre o nemulțumire sinceră față de ceea ce se întâmplă. Îi sfătuiesc pe toți tinerii să înțeleagă că neimplicarea în viața politică ne duce într-un plan în care vom avea maxime nemulțumiri. Ce mă deranjează la administrația PSD este falsitatea, lucrurile ce se fac doar în beneficiul lor. Suntem cu toții sătui de nepotisme, de această caracatiță care a acaparat sistemul. Trebuie să ne batem pentru fiecare proiect european, pe care putem să-l obținem pentru orașul nostru”- Sorin Florin Scarlat