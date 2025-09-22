Un moment de cotitură pe scena diplomatică internațională: Canada, Australia, Marea Britanie și Portugalia au anunțat oficial recunoașterea statului Palestina, marcând o schimbare majoră în politica externă globală și în relația cu Israelul, notează principalele agenții internaționale.

Canada a fost prima țară din grupul G7 care a făcut acest pas. Premierul Mark Carney a declarat pentru CNN că „Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel”.

Marea Britanie a urmat rapid. Premierul Keir Starmer a subliniat că decizia Londrei este menită „să reînvie speranța păcii și să relanseze soluția celor două state”, pe fondul escaladării violențelor din Gaza.

Australia și-a anunțat sprijinul printr-o declarație a premierului Anthony Albanese, care a recunoscut „Statul Palestina independent și suveran”, subliniind angajamentul țării față de o soluție echitabilă și pașnică, potrivit France 24.

Portugalia, prin premierul António Costa, a afirmat că recunoașterea are un puternic caracter simbolic și diplomatic: „Recunoașterea statului Palestina este un pas necesar pentru reafirmarea principiilor dreptului internațional și pentru susținerea unei păci durabile între israelieni și palestinieni”.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a salutat decizia Portugaliei, numind-o „un act de curaj și solidaritate”, în timp ce Israelul a reacționat dur, calificând gestul drept „absurd” și „o recompensă pentru terorism”.

Decizia celor patru state europene și occidentale amplifică presiunea asupra Israelului și Statelor Unite, care resping recunoașterea unilaterală a Palestinei. Observatorii notează că și alte țări, inclusiv Franța și Belgia, ar putea urma exemplul la viitoarea Adunare Generală a ONU.

Gestul politic vine pe fondul intensificării conflictului din Gaza, care a provocat zeci de mii de victime civile, și reprezintă, potrivit liderilor occidentali, o încercare de a menține vie speranța unei soluții durabile.

Sursa: Newsinn