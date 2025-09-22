Românii sunt tot mai nemulțumiți de tandemul Nicușor Dan–Ilie Bolojan și, în special, de modul în care măsurile de austeritate le afectează viața de zi cu zi, arată un sondaj național realizat de CURS în perioada 5–19 septembrie. În acest context, liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion se bucură de cea mai mare încredere, în timp ce șeful guvernului este în cădere liberă.

Călin Georgescu este considerat de 40% dintre români un politician de încredere, urmat de George Simion, liderul AUR, cu o cotă de 38%. Președintele Nicușor Dan se află abia pe a treia poziție, cu un procentaj de încredere de 34%, în timp ce Ilie Bolojan este mult în urmă, pe a cincea poziție, cu 26%, potrivit datelor sondajului CURS.

„Diferențele mari între scoruri și nivelul ridicat de neîncredere arată o scenă politică fragmentată, fără o figură care să concentreze sprijinul public (peste 50%)”, susțin autorii studiului.

Aproape 3 români din 4 nu cred că țara merge într-o direcție bună

Întrebați cum văd mersul țării, 70% dintre români au spus că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 24% consideră că lucrurile merg într-o direcție bună, iar 6% nu au avut un răspuns, arată sondajul CURS.

Concluzie

Sondajul CURS din septembrie 2025 arată un public dominat de pesimism, cu încredere ridicată în instituțiile considerate stabile și de protecție, dar cu scepticism pronunțat față de politicieni și instituțiile politice. În plan electoral, AUR se află pe primul loc, urmat de PSD și PNL, într-un context economic perceput ca dificil de majoritatea populației.