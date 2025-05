Bomba momentului pe scena politică! George Simion și Călin Georgescu fac dezvăluiri fără precedent în studioul Realitatea PLUS, în această seară. În ultima zi de campanie, George Simion și Călin Georgescu sunt în direct la Televiziunea Poporului.

Urmărește dezbaterea care încheie cea mai furtunoasă campanie electorală din ultimii 35 de ani, LIVE, aici:

UPDATE 20:21 – George Simion: „Am o tihnă, un calm, sunt foarte mulți oameni care nu s-au vândut de la românii din toate colțurile lumii, până la personalități pe care s-au pus foarte multe presiuni. Amintesc ce presiune mare a fost pe BOR și pe celelalte culte să ia poziție și să ne afurisească, din partea celor care sunt în afara bisericii.

Au fost multe personalități precum Gheorghe Hagi, Simona Halep, care la fel, nu au făcut declarații. Au fost foarte mulți ambasadori, diplomați, oameni care sunt acolo pentru România și își cunosc meseria și la fel, nu s-au raliat celor numiți de actualul sistem și trebuie să îi remarc pentru că au rezistat presiunilor, iar presiunea a fost imensă.”

UPDATE 20:19 – Călin Georgescu: „Toți am trecut prin anii tinereții. Eu cu George avem un ideal comun. Fiecare la rândul lui predă ștafeta. Urmăm calea maeștrilor mari pe care eu i-am avut. E frumos și elegant să merg pe aceeași cale”

UPDATE 20:16 – George Simion: „Îmi cunosc rolul și locul, fac parte dintr-o echipă care redă demnitatea poporului român și a știut să nu se vândă nici pentru toți arginții din lume.

Pentru mine ce a fost o lecție și pentru mulți dintre români este dimensiunea robiei, felul în care foarte mulți oameni pe care îi credeam de bună credință au spus că dacă s-ar fi terminat totul pe 8 decembrie nu ar fi realizat ce se întâmplă, de fapt, cu noi”.

UPDATE 20:14 – Călin Georgescu: „Sufletul care se hrănește cu suferința altuia este mort. NU am ce să e spun celor care au făcut rău. Nu-i judec, nu-i condamn! Le mulțumesc! Aveam și eu nevoie de smerenie și înțelegere mai profundă. Probabil era nevoie să se ajungă aici. E un conglomerat de zeci de ani al celor care doresc puterea și banii. Pe noi nu banii ne interesează, ci suveranitatea poporului. Tot trebuia să se întâmple așa ceva. Problema nu e robia, ci obișnuința. Te obișnuiești să nu te mai ridici, cu pușcăria, deși crezi că ești liber. Această obișnuință a robiei trebuia oprită. Poporul s-a trezit în conștiință. Din acest moment plecăm. Am avut personal de apărat linia neamului și să nu stăm în fața nimănui în genunchi”

UPDATE 20:09 – George Simion: ”Ceea ce ne aduce împreună este dorința de a ne vedea poporul fericit și asta este mai presus de orice chestiune minusculă. Nici nu au existat tensiuni altele decât cele minore. Au fost foarte multe filmări false, am încercat să spun adevărul săptămâna trecută și am fost atacat. Am dezvăluit public că au existat filmări false cu lucruri pe care noi nu le-am spus, însă au fost răstălmăcite de cei care nu vor binele României. S-au dat peste cap timp de două săptămâni ca să împiedice unitatea dintre noi. Nu suntem importanți noi ca persoane, este important poporul român care în ultimii 35 de ani a fost jignit, umilit.

UPDATE 20:12 – Călin Georgescu: „A fost în chimia noastră să ne întâlnim”

UPDATE 20:06 – Călin Georgescu: „Suntem împreună, suntem o echipă. Adevărata victorie aparține celui care nu abuzează de victoria sa, care nu umilește în numele ei. E victoria bunului simț. De aceea suntem împreună. Ce ne ghidează este concentra într-un singur cuvânt: smerenie. Cel mai mare eșec e atunci când succesul te depășește. E bine să fim rezervați față de sufletul poporului român, față de necazurile si bucuriile lui. Aș vrea să văd doar oameni fericiți. Pacea este cel mai măreț proiect al omenirii. Renașterea e proiectul lui Dumnezeu. Numai această viziune poate aduce iertarea. Ea fiind cel mai înalt spirit al ființei umane. Numai un om cu adevărat măreț are capacitatea de a ierta! Iertarea înseamnă vindecare, este peste iubire. Iubirea topește orice, iertarea depășește totul.”

