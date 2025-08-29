O nouă atenționare Cod galben de vreme caniculară a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă sâmbătă în șase județe și București.

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi în Municipiul Bucureşti, canicula şi disconfortul termic vor persista, iar valorile termice maxime vor ajunge la 34 – 36 de grade Celsius.

Pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 12:00 – 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în judeţele Timiş, Arad şi Bihor, unde se vor semnala temperaturi ridicate, caniculă şi disconfort termic, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Maximele vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.