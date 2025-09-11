Spațiul aerian al Poloniei a fost violat miercuri dimineață de mai multe drone lansate din Rusia, fapt ce a scos în evidență vulnerabilitatea graniței estice a NATO. Surse citate de Die Welt arată că unele dintre aparate se îndreptau direct către o bază logistică strategică folosită pentru aprovizionarea Ucrainei.

Un ofițer de rang înalt NATO a confirmat că cel puțin cinci drone vizau instalația militară din nord-estul Poloniei. Oficialii consideră că acesta este primul incident direct între NATO și forțele ruse de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

Polonia a activat imediat procedurile de apărare aeriană, cu sprijinul aliaților. Patru drone au fost doborâte de avioane din Polonia, Italia, Olanda și SUA, iar alte șapte au fost recuperate ulterior pe teritoriul polonez.

Premierul Donald Tusk a vorbit despre „cea mai periculoasă apropiere de un conflict militar major pentru Polonia de la cel de-al Doilea Război Mondial” și a cerut consultări urgente în baza Articolului 4 al Tratatului NATO.

Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat că „NATO este unită și hotărâtă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit incidentul „un test al reacției Occidentului”, cerând un răspuns comun.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a catalogat atacul drept „nesăbuit și periculos”, iar premierul Keir Starmer a spus că este „o sfidare flagrantă a păcii”.

De partea cealaltă, Moscova a negat implicarea, sugerând că dronele ar fi fost lansate de Ucraina, afirmație respinsă de oficialii occidentali. Aceștia cred că Rusia testează capacitatea de reacție și coeziunea NATO într-un moment critic pentru securitatea europeană.

Sursa: Newsinn