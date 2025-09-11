Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru trage un semnal de alarmă, la moartea activistului Charlie Kirk. Tânărul a fost asasinat miercuri, în Utah.

„Charlie Kirk nu a fost doar un activist. A fost vocea unei generații. Un tânăr care a inspirat milioane de americani și a avut curajul să spună adevărul.

Pe 10 septembrie 2025, Charlie a fost ucis în Utah. Împușcat de la distanță. Un asasinat politic care a zguduit întreaga Americă.

Moartea lui arată cât de periculoasă devine politica atunci când ura ia locul dialogului. Dar și cât de puternic poate rămâne mesajul unui om care a trăit pentru valori”, scrie Ana Maria Păcuraru, într-o postare pe Facebook.

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat, miercuri, în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.