Am fost surprinsă, în acest weekend, să primesc săgeți veninoase, culmea, din partea unor oameni pe care i-am ajutat, cu inima deschisa, atunci când erau disperați. Am văzut atacurile din presa la adresa tatălui meu, atacuri venite chiar din partea celui care a dat buzna neinvitat la mine acasă, care stătea ca un cățel la poarta sa își facă tata timp sa îl primească, fie doar și 5 minute. Atât voia și, din timpul nostru, tata a fost om și l-a lăsat pe acest Dan Andronic sa intre in casa.

Omul a intrat cu plânsete, cu lacrimi în ochi ca mai vrea sa conducă Evenimentul Zilei și a luat toate icoanele la pupat și a îngenuncheat. Acesta este Dan Andronic! Un caracter infect, ce vine neinvitat la tine acasă sa ceara sustinere, celor ce mai târziu le mânjește imaginea gratuit. Atunci plângea că vrea sa mai rămână șef la o instituție de presa ce nu ii aparține! Tata i-a dat o șansa, el a folosit-o cum l-a dus capul și îmi pare rău ca nu pot spune mai multe, pentru ca nu am binecuvântarea tatălui meu sa vorbesc despre acest individ Andronic. Și așa am trecut peste cuvântul lui și am dat aceasta replică. Nu am putut răbda această răutate. Nu ar trebui să fiu surprinsă, mai ales ca fostele neveste se plâng și acum ca au suferit experiențe de neimaginat provocate de acest Dan Andronic, dezvăluiri dezgustătoare din viața acestui tip ce crede ca așa se face astăzi jurnalism. Se înșală! Va veni și vremea când cititorii îi vor vedea adevarata lui fata! Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu ma intereseză intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic… nu e dotat, chiar rușinos de jos. Și ca să se răzbune că nu poate să fie bărbat, că nu are cu ce, a combinat femeile altora. La unele a ținut, la altele nu. La nevasta lui Vântu a ținut și la nevasta lui Motanu a ținut… portofelul. Căci cu altceva, cu ce poți compensa bărbăția, zic. Iar cei ce astăzi sar in apărarea lui, nu sut decât fripturiști deghizați în jurnaliști care, pentru un ban în plus, latră cât pot de tare din trompetele ruginite! Trec peste aceasta replica, nu puteam sa ma abțin sa nu ii transmit lui Dan Andronic mesaj oficial, în fața națiunii ca înainte de a vorbi de tatăl meu ca e pușcăriaș- pentru o fapta ce nu a existat, motiv pentru care eu personal, ca fiica lui cea mai mare, voi da statul in judecată sa cer despăgubiri, Andronic nu a făcut pușcărie deocamdata, desi colcăie de corupție. Mai bine sa te uiți in curtea ta, sa vezi câte sunt in curs de anchetare, ca nu toate nenorocirile făcute de tine, Dan Andronic, vor rămâne la sertare! E momentul resetarii! Jurnaliștii ca tine trebuie sa fie cercetați, audiați la DNA, la DIICOT si chemați săptămânal la Poliție, iar familia ta trebuie puțin verificată și ea, apoi sa îndrăznești sa vorbești tu de familia mea! Este valabil pentru toate trompetele statului paralel, complici ai sărăciei naționale care au mințit poporul cu televizorul si cu presa scrisă, care au creat subiecte ca sa se meargă pe piste false, sa nu se vadă mizeriile, jafurile, blaturile. Ma bucur ca romanii se deșteaptă, motiv pentru care va invit, dragi telespectatori din țara si diaspora, sa avem cât mai des discuții serioase pe tema sărăciei! Sa avem dezbateri despre acest subiect ce ne afectează din toate punctele de vedere ca țara, sa introducem sărăcia ca vector component al definiției de amenințare naționala. Săraci si disperați, uniți-va! Am văzut ce se întâmpla în centrele noastre de îngrijire a bătrânilor, ma așteptăm ca pana astăzi sa văd mai multe anchete, mai multe pedepse, ca sa dam un exemplu clar ca nimeni nu are dreptul sa umilească, sa batjocorească, sa înfometeze, sa drogheze un om! România mulți ani s-a chinuit sa scape de imaginile lagărului de exterminare al copiilor. Și acum ne-am reluat imaginea oribila de lagărul de exterminare al bătrânilor. Al acestor bătrâni despre care la tv spuneti ca sunt bunicii voștri. Ii scoateți din case, din centre in zilele de vot. Instituțiile statului putrezite de corupție trebuiesc închise sau reformate cu oameni noi, pe legi noi. DSP Ilfov arată in raportul sau ca totul e perfect. Iar acolo bătrânii stăteau in același pampers câte 9 zile, își mâncau hainele de foame asta dacă nu dormeau 14 ore, ca erau Drogați sa nu deranjeze. DGASPC trebuie desființat sau reorganizat. Aflăm că Andrei Tincu- director DGASPC folosea banii bătrânilor la prostituate, patronul azilului dădea bani la lăutari. Dedicații pe lacrimile și suferința buniclor care se stingeau cu zile. Acest Țincu și-a facut o avere fabuloasa in doar câțiva ani. Și statul cu serviciile sale si instituțiile de forța, poliția nu au facut nimic? Cat de mare este mafia? La nivel național câți alți indivizi fac averi uriașe din suferința si tragedia oamenilor abandonați. Inteleg ca putini erau cei ce aveau apartinatori. Și mai e ceva, la nivel personal toți angajații acestor centre erau brute. Se înțelege din stenograme ca bunicii erau dezumanizați. Îi băteau de ii înegreau de vânătăi, si aruncau cu insecticid pe ei. Mila lor era doar sa nu ii omoare prea ușor ca sa mai încaseze bani încă o luna. Va dati seama? Unde suntem astăzi? Am evoluat? Suntem civilizați? Așa ne tratam bătrânii care au o pensie la dispoziție sa își asigure hrana controlul medical? Ce sa mai întreb de cei ce nu au? Sa rămână totul la primar, la președinți de CJ, la cei ce știu și se bucură de case, de terenuri, practic de aceste câstiguri de pe urma morții lor. E cutremurator! Este revoltător Uniți-va in diaspoara si in țara ca sa cereți controale in azile, in orfelinate și DGASPC-uri, în toate locurile unde sunt suspiciuni ca oamenii sunt torturați, chinuiți. Nu fiți complici la așa ceva! Acum e momentul, înainte de alegeri, sa scăpăm țara de nenorociți, de inși puși doar pe facut averi. E timpul sa ne resetăm prin oameni de calitate, sufletiști, cu respect de viața, cu frica de a face rău, oameni muncitori, gospodari, empatici si duri in același timp. Care aplica legi ferme ca nimeni sa nu își mai permită sa ne bata bătrânii! Lor trebuie sa le pupam urmele ca ne-au ridicat o țara, cum noi nu am dovedit ca suntem capabili decât sa privatizam, sa prostim, sa îndobitocim, sa scadem calitatea vieții. Nu am văzut revolta după rezultatele examenelor naționale 53 de licee cu zero promovare la BAC. Rafila controlează doar hârtii, a declarat public. Budai la fel, din poze face verificări. Pe teren cine merge? Cine ne asigura ca funcționarii statului nu doar ne sărăcesc, ci ne si spijină sa trăim decent? Sa va fie rusine! România nu se poate face bine așa. Și nici Biserica Ortodoxa nu poate face jocuri politice toxice inumane asociindu-se cu fecale din centre de exterminare, prin purtătorul de cuvânt Vasile Banescu. Nu pot fi de acord cu Banescu. Nu sunt de acord cu nimic din ce se întâmpla astăzi cu Biserica Ortodoxa si cei din #rezist- curentul USR, Reper, Plus care tipa ca nu avem nevoie de biserici, ci de spitale. Ca nu avem nevoie de catedrala, ca Dumnezeu e in locuri mici. Și acum, Banescu este in aceeași voce cu rezistii și patriarhul permite așa ceva! Ca in fiecare familie decizia finala aparține celui ce este capul ei si peste acea decizie nu se trece. Astept sa văd ca biserica rămâne casa noastră, a tuturor credincioșilor, ca nu se va rupe in doua sau in noua. Fac apel la premierul României si la președintele țării: așa cum si-au facut timp sa meargă la Braila sa inaugureze un pod, așa sa meargă si in țara, sa ia la pas fiecare oraș, comuna sa elimine criminalii dintre noi. Pentru ca așa se numesc cei ce chinuiesc, batjocoresc, bat, înfometează torturează si droghează: criminali! Câți bătrâni au murit cu zile? De când decide omul si nu Dumnezeu câte zile ai pe pământ!? Cine are dreptul la tratament, la hrana si cine sa fie leguma, sa zacă intre viața si moarte, doar bani sa aducă! Torționarii zilelor noastre trăiesc la vedere si ucid cu zâmbetul pe buze! Astăzi, la mai bine de trei decenii de la căderea comunismului, România pe harta rușinoasă a lumii. Au trecut ani buni de la revoluție, de la ororile din căminul-spital de la Cighid. Însă multe nu s-au schimbat. Astăzi, trecem prin același scenariu de groază, cu bătrâni umiliți, bătuți și lăsați să moară în azile. Deși putem să oferim oamenilor alte condiții, nu o facem și îi tratăm ca pe niște obiecte care nu ne folosesc la nimic. Vă aduceți aminte acele imagini, care au făcut înconjurul lumii, de la „Castelul groazei” sau „Lagărul de exterminare al copiilor”? Așa era numit căminul-spital din județul Bihor în perioada comunistă. În frigul tăios, înghesuiți și închiși în saloane întunecate fără geamuri, copiii cu handicap erau înfometați și lăsați la voia sorții. Și oricât de gravă era starea lor, nu erau trimiși niciodată la spital. Mureau lent, unul câte unul, în singurătate și durere cumplită. Așa se întâmplă și astăzi, sub privirile nepăsătoare ale celor care conduc acest sistem criminal. Am văzut că autoritățile au demarat o serie de controale în aceste azile, în care speranța și demnitatea acestui neam au murit. Avem documentele bombă care arată că la controalele din caminele groazei totul era perfect, cel puțin pe hârtie. Lenjeriile erau schimbate și igienizate frecvent, oamenii erau spălați zilnic și primeau cantități necesare de produse de igienă. În plus, centrele aveau contracte încheiate cu medici cu diferite specializări care să le acorde cele mai bune îngrijiri persoanelor internate. În realitate, lucrurile stăteau total diferit. Iar ancheta este abia la început. Cu siguranță, vor ieși la lumină și alte secrete ale acestor asasini. Care îi mituiau și îi cumpărau pe cei care trebuiau să îi verifice. Consemnăm și primele măsuri în acest caz. Președintele și vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități au fost demiți din funcții, deciziile urmând să fie publicate luni în Monitorul Oficial. De asemenea, a fost demis și directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Ba chiar și șeful de la DSP Ilfov a decis să părăsească funcția. Mai mult, s-au făcut controale în Timișoara și în capitală. După ce, ani de zile, gunoiul a fost ascuns sub preș, acum au fost identificate nereguli grave. Patru centre rezidențiale au rămas fără licență de funcționare după ce s-a constat că pun în pericol viața bătrânilor. În urma verificărilor a fost demisă și conducerea DGASPC, din sectorul 4. Este de ajuns? Cu siguranță, nu! Este un început! Am văzut ce se întâmplă atunci când închizi ochii la neputința și durerea celor din jur și ai încredere oarbă că instituțiile statului își vor face treaba. Ei bine, nu vom mai întoarce capul. Realitatea Plus demarează o amplă campanie la nivel național împotriva abuzurilor, torturilor și a oricărei forme de neglijență asupra bunicilor din azilele patriei. Avem nevoie de ajutor ca să oprim aceste nenorociri. Noi nu putem sta cu mâinile în sân când bunicii noștri sunt exterminați în locurile unde-i ducem pentru a-i proteja. Vrem să destructurăm această mafie care pune stăpânire pe România. Așadar, dacă aveți informații, dacă dețineți imagini, dacă știți despre alte cazuri sau dacă aveți rude în astfel de instituții care suferă că nu sunt îngrijite așa cum ar trebui, trimiteți mesaje prin e-mail la [email protected]. Vă garantez că strigătul dumneavoastră de revoltă, de neputință, va fi auzit la România Suverană. Vom găsi soluții, vom face dreptate, iar cei care greșesc, vor fi pedepsiți. Bunicii noștri merită dragoste și respect. Ca tot poporul, de altfel. Așadar, ca în fiecare seară eu, Alexandra Păcuraru, vă invit cu demnitate să ne dăm mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru.