Ca atare, FIŞCUCI MARIAN a fost achitat pentru săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Și inculpatul SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN a fost achitat pentru săvârșirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Pe de altă parte, instanța supremă a decis să îl condamne pe inculpatul SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută prevăzută de art. 12 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal (numai în ceea ce priveşte operaţiunile comerciale efectuate în legătură cu societatea FAN SPEED din Bulgaria). În baza art. 91 Cod penal, ICCJ a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. Instanța a mai dispus confiscarea de la inculpatul SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN a sumei de 638.085 lei – folosul necuvenit rezultat în urma săvârşirii infracţiunii prev. de art. 12 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu referire la societatea FAN SPEED din Bulgaria, reprezentând „bunuri dobândite prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală și l-a obligat pe inculpatul SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN la plata sumei de 65.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Adrian Simionescu, la data faptelor, deputat în Parlamentul României, a fost trimis în judecată pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi complicitate la evaziune fiscală. Marian Fişcuci, fost administrator al SC Proinvest SRL Alexandria, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de evaziune fiscală. Fişcuci a administrat, în trecut, şi firma Tel Drum.

„În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fişcuci Marian, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme româneşti. În acest lanţ economico – financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul PROINVEST se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate”, precizează DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, iniţial se identificau beneficiarii – firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

„După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L. Dacă SC Proinvest S.R.L ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti – destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA, prin urmare SC Proinvest S.R.L ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat. În acest context, inculpatul Fişcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA”, mai spun procurorii.

DNA mai arată că schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-ar fi realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA).

„Pentru a se putea demonstra în documente aşa zisa „tranzacţie intracomunitară” care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către PROINVEST sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească FAN SPEED către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare. De altfel, a reieşit că toată documentaţia necesară vânzării, atât dintre PROINVEST către FAN SPEED, cât şi dintre FAN SPEED şi clientul final, era întocmită la sediul PROINVEST, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacţii era acela ca PROINVEST, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA”, se arată în comunicatul instituţiei.

De asemenea, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor importate de Proinvest SRL şi livrate clienţilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian.

„În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, a exercitat atribuţii de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăţilor sale în care figura ca asociat – SC SADY COM SRL Turnu Măgurele şi FAN SPEED Bulgaria, în vederea realizării de tranzacţii comerciale (negociere preţ şi încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare şi încasări plăţi, organizare şi coordonare livrări produse şi întocmire documente fianciar-contabile etc.), reprezentând operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de demnitate publică pe care acesta o deţinea la acel moment – deputat în Parlamentul României, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din România (profit an 2014: – 521.308 lei) şi FAN SPEED din Bulgaria (638.085 lei)”, mai precizează DNA.