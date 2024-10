Abonamentele General Acces pentru cea de-a zecea ediţie a festivalului UNTOLD de anul viitor, ediţie aniversară, pot fi achiziţionate începând de joi.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPES, abonamentele pentru General Acces pot fi achiziţionate la un preţ special de 139 de euro.

„În cele patru zile şi patru nopţi de festival, creatorii UNTOLD transformă Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversităţii genurilor muzicale, o lume care include live act-uri şi show-uri ale celor mai cunoscuţi artişti şi DJ din cultura mainstream şi underground. Fiecare dintre cele patru zile ale celor nouă ediţii ale festivalului UNTOLD a fost o experienţă extraordinară pentru fanii care s-au bucurat de fiecare artist prezent la scenele amplasate în Parcul Central”, precizează sursa citată.

Ediţia aniversară UNTOLD X promite să fie una legendară, se arată în comunicat.

„Pe lângă cei mai mari artişti şi DJ din lume, organizatorii spun că anul 2025 va aduce în lineup-ul festivalului artişti live în premieră pentru România, pe care fanii şi-i doresc pe scena principală, experienţe inedite şi multe alte surprize pe care participanţii le vor descoperi în universul magic UNTOLD”, se mai arată în comunicat.

Cea de-a zecea ediţie UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august.

De la prima ediţie din 2015, UNTOLD s-a transformat într-un adevărat fenomen global, adunând laolaltă sute de mii de fani din întreaga lume pentru o experienţă unică. Începând cu cei 240.000 de participanţi care au trăit magia primei ediţii, festivalul a crescut de la an la an, atingând un record impresionant de 427.000 de fani în 2024.

De-a lungul celor nouă ediţii, UNTOLD a adus în premieră în România nume mari din industria muzicală internaţională, de la Avicii în 2015, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Charli XCX, Anne-Marie, Ava Max, Bebe Rexha, Stormzy, Tinie Tempah, Major Lazer, până la Imagine Dragons, Sam Smith sau Burna Boy, alături de cei mai apreciaţi DJ ai lumii: David Guetta, Swedish House Mafia, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Armin van Buuren, Marshmello, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Kygo, Alan Walker, Don Diablo, Lost Frequencies, Tiesto, Alesso, Hardwell, Above & Beyond.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, a fost, în cele 9 ediţii, locul care a oferit fanilor seturi live ale celor mai cunoscuţi DJ din cultura underground: Charlotte de Witte, Black Coffee, Carl Cox, Amelie Lens, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, FISHER, Solomun, Tale of Us, Artbat, Richie Hawtin, Stephan Bodzin, Camelphat, Claptone.

