Este doliu în presa din România după ce a murit primul prezentator din TVR. El a avut o carieră îndelungată și la Antena 1.

Florin Brătescu, primul bărbat prezentator din TVR și primul director general al Antena 1, a murit.

Acesta a avut peste 50 de ani de carieră în televiziune.

Florin Brătescu a fost cel care a înfiinţat, împreună cu profesorul Dan Voiculescu, postul de televiziune Antena 1, prima televiziune privată cu capital românesc.

„Inițial, la TVR, erau doar femei, dar la un moment dat s-au gândit să bage și voce de bărbat, așa că s-au gândit să mă trimită la televiziune. Nimeni nu se omora să se ducă la TVR la vremea aceea, la radio erai sancționat prin trimitere la televiziune, așa era privită televizunea. M-am dus la TV, am realizat jurnale. TVR-ul se mutase în Moliere și avea o emisiune „În fața hărţii”. Era realizată de câţiva gazetari de la Scânteia care aveau liber să plece prin alte țări și veneau de acolo și povesteau cât de rău e în capitalism.Într- una din emisiuni, prezentatoarea nu a putut veni în emisie. Cu 30 minute înainte mi s-a pus un text în brațe, m-au dus la machiaj și am intrat pe post, nimeni nu știa cine sunt. După ce am intrat pe sticlă, am rămas o perioadă în faţa camerelor”, a povestit Brătescu mai de mult, potrivit EVZ.

Acesta a vorbit și despre succesul primei emisiuni-fenomen despre greutățile societății – „Te dau la Reflector!: „În ,65-,66, abia venise Ceaușescu și avea tot interesul să îl minimalizeze pe Dej și toată perioadă lui și îi convenea când noi arătăm lipsurile din perioadă Gheorghiu Dej. Ceaușescu dădea telefon primului secretar și îl lua la întrebări vizavi de ce a văzut acolo. Ceaușescu urmărea cu sfinţenie «Reflector». Asta ne-a ridicat acțiunile dar ne-a creat și mari greutăți. Nu se făceau măsurători (rating), dar știam că avem succes pentru că primeam saci întregi de scrisori. A mers cu Reflector până când am intrat în epoca Ceaușescu și nu îi mai convenea. Emisiunea a avut asemena priză încât nimeni nu avea curaj să zică să încetăm. S-au găsit pretexte”.