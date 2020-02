„La data de 25 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 175 de mandate de perchezitie domiciliara si 19 mandate de aducere in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Arges, Bihor, Buzau, Brasov, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Valcea si Vrancea. Activitatile fiind desfasurate in cadrul a cinci dosare penale instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice”, anunta IGPR.

Cercetarile se fac în cazul unei grupări specializate în cazuri de evaziune fiscală, care, prin intermediul membrilor sai, ar controla direct sau prin interpusi mai multe societati comerciale cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

Sunt puse în aplicare mandate de perchezitie domiciliară.